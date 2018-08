The Talos Principle disponible sur Xbox One

Après le leak d'il y a quelques jours, l'excellentde Croteam est à présent disponible sur Xbox One, non sans un gros retard par rapport aux autres versions (décembre 2014 sur PC, Mai 2015 sur PS4) mais mieux vaut tard que jamais vu la qualité du produit.Vendu 39,99€, le titre se reposera sur un concept assez proche deou encore, à savoir des suites de puzzles de plus en plus compliqués, avec une petite goutte de narration au milieu, très axée sur la psychologie d'ailleurs.Notre test de la version PS4 est toujours disponible