Mobile : Dragalia Lost fait les présentations

Tôt dans la matinée,s'est offert son propre mini-Direct pour que chacun sache désormais à quoi s'attendre de cette première licence purement mobile de Nintendo, développée en partenariat avec CyGames.On a donc droit à un action-RPG scénarisé, d'ailleurs jouable en coopération jusqu'à quatre dans le cadre de petits raids, avec entre chaque bataille un détour vers une « sainte citadelle » à développer pour renforcer les rangs. On imagine sans mal que c'est de ce coté que l'on y trouvera l'essentiel des micro-transactions entre boutiques à améliorer et surtout équipe à renforcer par le biais de nouveaux personnages et dragons, ces derniers étant symbolisés par des étoiles typiquement gatcha.Malheureusement, si vous êtes intéressés, la présentation a confirmé les dires du pré-show : la sortie le 27 septembre ne concerne pour l'heure que les USA et les territoires asiatiques.