Un nouveau trailer pour Persona Q2

Silencieux pendant des plombes sur le cas, Atlus adopte comme d'habitude la stratégie de passer directement la cinquième à l'approche de la série, multipliant les trailers de présentation sur les 28 personnages jouables, et proposant parfois comme ici une vraie bande-annonce.Une vidéo évidemment en japonais mais qui sera suffisamment parlante pour ceux qui connaissent la série et qui ont fait le premier « Q », à savoir un donjon-RPG saucereprenant le casting des Persona (épisodes 3, 4 et 5) avec bien évidemment vos démons à chopper et fusionner, et comme pourla possibilité de changer vos personnages en plein combat.Sortie prévue pour le 29 novembre au Japon.Parallèlement, ce même Atlus nous met en vidéo quelque chose déjà connue mais qu'il est toujours bon de rappeler :etarrivent le 4 décembre prochain en occident, sur PS4 et PS Vita, avec dans les deux cas un pack collection.- 69,99€ sur PS Vita (uniquement en dématérialisé)- 99,99€ sur PS4 (boîte et dématérialisé, avecinclus en numérique)