The Talos Principle arrive enfin sur Xbox One

Croteam aura pris son temps mais compte visiblement balancer incessamment sous peu une version Xbox One de, excellent puzzle-game narratif lancé il y a déjà trois ans sur PC et PS4.La liste de succès vient en effet d'être repérée par le site trueachievements (ce qui est une preuve généralement suffisante), et l'on en profite pour rappeler que si le prix peut paraître assez élevé pour le genre - une quarantaine d'euros - le contenu se montre lui clairement à la hauteur, incluant d'ailleurs une extension.