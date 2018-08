Ashen : nouvelle présentation vidéo

Annoncé il y a déjà plus de trois ans,n'a toujours pas de date de sortie précise (PC & Xbox One), mais vient tout de même se rappeler à nous avec cette longue vidéo de gameplay tirée de la démo GamesCom, montrant à chacun ce que donnera ce jeu d'action exigeant (pour ne pas dire autre chose) à l'esthétique volontairement épuré.Toute la particularité du titre sera son mode multi, où il n'y aura pas d'invitation comme d'autres puisque la coopération reprendra dans le fond ce qu'on trouvait dans, à savoir rencontrer des gens totalement au hasard, sans possibilité de communiquer avec eux autrement que par des gestes. Vous ne saurez jamais qui ils sont vraiment mais contrairement au précité, non seulement chacun aura son propre design, mais ils pourront à la fin de la session se retrouver sous la forme d'un PNJ au village.