DotEmu et SEGA annoncent Streets of Rage 4 !

On pourra dire que celle là, on ne l'a pas vu venir : DotEmu et SEGA annoncent à la surprise générale le développement de, signé par Guard Crush Games et Lizardcube, qui nous avait déjà gratifié du très bon remake graphique de(PC, PS4, One & Switch).En voici un premier trailer, sans date de sortie ni supports pour le moment, mais avec un poil de gameplay.