Trois vidéos pour Shadow of the Tomb Raider

continue de préparer son lancement prévu pour le 14 septembre prochain (PC, PS4 & One) avec ici trois nouvelles vidéos, dont la première s'attarde sur l'arbre de compétences, tandis que la deuxième propose un aperçu de la version PC sous GeForce RTX (série 20) avec améliorations des textures, HBAO+ et Ray Tracing, en plus évidemment de la HDR et la 4K natif.La dernière vidéo sera simplement un trailer Live pas comme les autres, le jeu lui-même s'étant suffisamment montré.