Dying Light : le spin-off ''Battle Royale'' se précise Dying Light : le spin-off ''Battle Royale'' se précise

Tout le monde se met doucement au Battle Royale et comme l'avait déjà annoncé Techland, Dying Light : Bad Blood compte également tenter l'expérience mais dans une moindre mesure, sorte de probable coup d'essai avant de plus grandes ambitions dans le futur Dying Light 2.



Et le développeur précise ses plans en annonçant l'ouverture de l'Early Access sur Steam en septembre, réclamant obligatoirement de craquer pour le pack fondateur à 20€ : dans les faits, il s'agira d'un F2P lors de la version finale prévu pour début 2019 sur PC, PS4 & One.



Le principe est simple : 12 joueurs sont largués sur une grande map et devront survivre jusqu'à chopper l'hélicoptère de sauvetage qui ne compte prendre qu'un seul passager. Donc outre le dégommage de zombies pour booster son niveau et le loot d'armes, il faudra évidemment tuer les 11 autres avant la fin du temps imparti.



En voici quelques visuels.