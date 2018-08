Tekken 7 illustre son système Wall Bounds

Le mois prochain,amorcera la deuxième étape de son suivi avec l'arrivée le 6 septembre du Season Pass 2 (24,99€) qui proposera d'entrée Anna Williams et Lei Wulong, suivi avec le temps par quatre autres personnages dont l'inattendu Negan de The Walking Dead.Que vous soyez ou non concernés par l'achat du Pass, cette date marquera également l'arrivée d'une MAJ ajoutant la mécanique de Wall Bounds, connu des joueurs de DOA et qui consiste à faire rebondir l'opposant contre un mur plutôt que de le plaquer dessus. Le trailer ci-dessous sera suffisant pour savoir à quoi vous en tenir.