FIFA 19 se montre dans sa version Switch

Le stand Nintendo de la GamesCom a permis de découvrir plus en détails la version Switch de, qui améliorera l'expérience du précédent cru sans pour autant proposer le contenu des autres éditions (toujours pas de mode Histoire) ni le même moteur évidemment.Les développeurs ont tout de même totalement revu l'IA en plus d'intégrer enfin le système « Timed Finishing Mechanic » pour la précision des tirs, et l'on rappelle que l'essentiel des modes seront présents, dont la Champions League, l'Europa League, le FUT, le mode carrière mais aussi le online entre potes (en plus du matchmaking), ce qui est une évidence même si EA avait étrangement oublié cette option dansSortie prévue pour le 28 septembre sur tous les supports.