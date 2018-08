Mutant Year Zero s'offre une date de sortie

Funcom ajoute un nouveau titre au planning de fin d'année avec, le XCOM-like sauce antropomorphe (du genre canard et sanglier) et qui a déjà obtenu de sympathiques retours laissant entendre un bon cru pour les fans du genre.La date de sortie est donc fixée au 4 décembre sur PC/PS4/One, à un prix moindre que la normale (35$ sur PC en tout cas), et vu que le trailer GamesCom n'est pas très parlant, on vous remet celui de l'E3 qui présente les têtes d'affiche et du gameplay.