11-11 Memories Retold : trailer et vidéo de gameplay

Même s'il y a euet, la Première Guerre Mondiale reste une zone de l'histoire encore assez peu exploré dans le JV et le futurde Bandai Namco viendra s'ajouter à la courte liste des représentants.On accueille donc ici un nouveau trailer mais aussi une longue vidéo de gameplay pour cette production évidemment narrative et au style graphique bien particulier.A découvrir le 9 novembre prochain sur PC, PS4 & One, soit deux jours avant les 100 ans de l'Armistice.