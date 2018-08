Fear the Wolves : gameplay & date Early Access

Accessible auprès de quelques élus en alpha fermée,amorcera ce 28 août sa phase d'accès anticipé avec deux maps (une de plus que l'alpha) et ce qu'il faut de matos en plus d'un mode de jeu supplémentaire.Pour rappel, ce nouveau Battle Royale signé par les créateurs deproposera quelques petites différences par rapport aux gros concurrents du marché, déjà par son cadre (Tchernobyl), les radiations qui vont avec, un cycle jour/nuit mais également de grosses bestioles qui vont venir embêter les joueurs qui pensaient s'entre-tuer tranquillement.La sortie finale sur PC a été reportée pour 2019, avec l'arrivée par la suite de versions PS4 & One.- Du gameplay via IGN.