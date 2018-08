Les cinq éditions de The Division 2

Ubisoft publie une poignée de visuels et un trailer pour, sans véritable gameplay dans tous les cas et le but du communiqué est tout autre : faire savoir que les précommandes sont disponibles partout avec plusieurs choses à retenir, dont cinq éditions (et ouais).- Le jeu de base (boîte ou dématérialisé)- Le jeu- Le Season Pass « Year One »- Quelques items customs exclusifs + activités bonus- Le jeu en dématérialisé- Le Season Pass « Year One »- Trois packs d'items- Le jeu avec 3 jours d'accès anticipé- Le Season Pass « Year One »- Trois packs d'items- Une statuette Heather Ward de 30cm- Un steelbook- Une map- Une mini-OST- Le jeu avec 3 jours d'accès anticipé- Le Season Pass « Year One »- Trois packs d'items- Une figurine articulée de Brian Johnson- Un steelbook- Une map- Une mini-OSTEnfin, si vous précommandez n'importe laquelle de ces éditions, vous repartirez avec un code pour la future bêta et un autre pack d'items.Sortie prévue le 15 mars 2019.