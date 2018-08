Bandai Namco diffuse un trailer supplémentaire pourafin de rappeler les derniers personnages annoncés, à savoir Gon et Hisoka de « Hunter X Hunter », Barbe Noire et Sabo de « One Piece » et Vegeta de « DBZ », soit déjà 15 combattants et assurément encore un paquet qui reste à dévoiler.Le casting connu pour le moment :- Goku (DBZ)- Vegeta (DBZ)- Freezer (DBZ)- Naruto (Naruto)- Sasuke (Naruto)- Luffy (One Piece)- Zoro (One Piece)- Sanji (One Piece)- Teach/Barbe Noire (One Piece)- Sabo (One Piece)- Icihigo (Bleach)- Rukia (Bleach)- Sosuke (Bleach)- Gon (HxH)- Hisoka (HxH)Sortie prévue pour 2019 sur PC, PS4 & One.