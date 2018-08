Super Mario Party : gameplay et informations

était également présent sur les stands de la GamesCom, l'occasion pour lui d'avoir droit à une nouvelle présentation vidéo disponible ci-dessous, mais également quelques informations à retenir tout en rappelant le plus important : c'est le retour à la formule à l'ancienne avec de vrais plateaux.- 80 mini-jeux- Chaque personnage aura deux dés, dont un personnalisé.- Le dé personnalisé est propre à chaque personnage et peut-être utilisé à chaque tour, mais n'a pas que des bons cotés.- Pour Wario notamment, son dé comporte quatre cotés « 6 », mais deux cotés « -2 pièces ».- Chaque tableau pourra être joué en chacun pour soi ou en 2V2.- Annonce du nouveau mode coopération « River Survival ».- Tous les personnages se retrouvent sur le même bateau, et tout se jouera sur le temps : il faudra accomplir chaque phase de mini-jeu coop le plus rapidement pour rajouter des secondes au chrono.Sortie prévue pour début octobre sur Switch.