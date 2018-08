A Plague Tale : grosse présentation de gameplay

Focus Home diffuse une bonne grosse vidéo de gameplay sans transition pour son, la production d'Asobo Studio qui nous emmènera en pleine Guerre de Cent Ans, non pas aux commandes d'un quelconque soldat mais juste en incarnant Amicia suivi de son jeune frère, tentant de survivre sur ces terres infestées de rongeurs.On croise les doigts pour une réussite critique, mais il faudra attendre 2019 pour vérifier cela (sur PC, PlayStation 4 et Xbox One).