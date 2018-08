Forza Horizon 4 : nouvelle vidéo de gameplay, deux bundles et un nouveau système de Ligue

Attendu le 2 octobre prochain sur PC et Xbox One (inclus dans Game Pass),vient s'illustrer un peu avec tout d'abord une vidéo de gameplay sur le multi qui comme avant permettra la totale entre free-roam, coopération, courses classiques PVP et petites activités avec par exemple les modes infections et capture de drapeau.Outre le système de clan toujours présent, ce nouvel épisode ajoutera le système de « Team Adventure » qui dans les grandes lignes sera une sorte de ligue saisonnière où vous pourrez créer votre équipe et en affronter d'autres en ligne dans le but de monter dans le classement et de glaner de jolies récompenses en fin de parcours. La première saison débutera dès le lancement du jeu, et durera quatre semaines.Enfin, Microsoft annnce l'arrivée de deux bundles pour fêter le lancement : l'un pour la Xbox One S (299,99$), l'autre pour la Xbox One X (499,99$). Dans les deux cas, le jeu sera sur code de téléchargement, avec comme de coutume 1 mois de Game Pass et 14 jours de Gold, en rajoutant que sur One X, vous aurez aussi en bonusdont la carrière est loin d'être terminée puisque le studio a sous-entendu qu'il pourrait ne pas y avoir de nouvel épisode en 2019.