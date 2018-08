Focus Home Interactive et Deck13 ne traînent pas en proposant un rapide petit trailer dequi permet au moins de jeter un œil au gameplay de cette suite qui se veut encore plus ouvert dans sa progression en y ajoutant même des PNJ.Le héros, que l'on pourra créer cette fois (homme ou femme), disposera en outre d'un nouveau drone beaucoup plus utile et de tout un tas de nouvelles armes.Sortie prévue en 2019 sur PC, PS4 & One.