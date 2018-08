One Piece World Seeker : 14mn de gameplay

Toujours dans le cadre de la GamesCom, voici une longue présentation vidéo de, la nouvelle adaptation apparemment « très ambitieuse » qui on l'espère continuera de se peaufiner d'ici le lancement quand on voit le manque de punch et la présence de murs invisibles assez grossiers pour un titre qui promettait pourtant une grande liberté de mouvements.A ce propos, la sortie est toujours calée pour la fin d'année sur PC, PS4 & One mais comme on a déjà pu le voir cette semaine, le manque de précisions actuel laisse entendre la possibilité d'un report.