Sekiro : nouvelle vidéo de gameplay

fait partie des stars de l'actuelle GamesCom et le titre revient s'illustrer avec un nouvel aperçu de la démo proposée pour l'occasion, montrant quelques uns des arguments de cette production signée From Software qui évidemment se reposera sur quelques acquis Souls-esque (travail sur le level-design, nervosité du système de combat…) mais en y proposant davantage de possibilités d'infiltration et de mouvements via le grappin à votre disposition.Entre les mains d'Activision, le titre sera lancé le 22 mars 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.