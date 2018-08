PUBG date enfin sa 1.0 sur Xbox One

Après neuf fois d'Early Access sur Xbox One,proposera enfin sa version 1.0 le 4 septembre prochain, synonyme d'une nouvelle grosse MAJ qui ajoutera la carte Sanhok, le mode War Mode (plus proche du Deathmatch à grande échelle), l'ajout de la météo dynamique, le Pass Event et bien entendu de nouveaux correctifs.Pour marquer le coup, une nouvelle version boîte sera proposée en magasin, incluant cette fois le jeu sur disque (et non sur un code de téléchargement), suivi le 30 septembre d'une manette dédiée qui sera la première à proposer des grips sur les différentes gâchettes.