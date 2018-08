Spyro Trilogy prend la pose (images & gameplay)

Activision nous livre un peu de neuf pour, le titre étant présent sur les stands de la GamesCom et permet donc de repartir avec quelques visuels (dont du comparatif avec les anciennes versions) et quelques vidéos de gameplay fournies par IGN.Un temps prévu pour le mois prochain, la compilation n'arrivera finalement que le 13 novembre sur PS4 & One, et l'on ignore toujours si ce report permettra d'inclure les trois jeux sur la galette.