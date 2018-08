Nouvelles informations pour Sea of Thieves - Forsaken Shores et State of Decay 2 : Daybreak

L'Inside Xbox spécial GamesCom a permis de dévoiler de nouveaux détails pour deux des jeux à suivi de Microsoft, à savoiret. Dans le premier cas, on nous parle donc de « Forsaken Shores », la prochaine grosse MAJ qui sortira le 19 septembre avec donc au programme :- Trois nouveaux canots- Nouvelle zone volcanique (voir visuels ci-dessous)- Ajout d'un nouvel objet : le drapeau qui permet d'être repéré par les autres joueurs- Amélioration de l'inventaire- Nouveaux skins et équipement- Nouveau type de quête chez l'Alliance Marchande : Cargo RunsPour ce dernier cas, il s'agira de transport d'objet d'un bout à l'autre de la carte avec quelques problématique selon le « colis ». Les bouteilles de rhum pourront par exemple se casser durant les combats. Les vêtements devront eux ne pas être mouillés sous peine de voir la récompense être drastiquement réduite.Quant à, vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous un premier aperçu de la première extension (sur deux) nommée, attendu lui le 12 septembre pour 9,99€, qui se son coté offrira le mode Zombie Siege (sorte de mode horde).Ce mode proposera un tas de matos inédit et surtout un nouveau Juggernaut infecté par le Blood Plague. Les sessions sont voulues assez longues, environ 45 minutes, et mieux vaut la jouer stratégique avec vos alliés car si vous venez à mourir, il faudra patienter 13 minutes pour avoir le droit de réapparaître.Notons enfin que le DLC sera accompagné d'une MAJ de contenu (nouveaux zombies et armes notamment), gratuite cette fois.