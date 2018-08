Microsoft et Moon Studios viennent nous apprendre que(ou Ori 2 pour aller plus vite) disposera d'une fonction online. Point de multi mais juste des petits défis de parcours que l'on trouvera un peu partout dans le monde, et qui permettront de voir les fantômes et classements de vos amis pour montrer qui est le meilleur.Prévu quelque part en 2019, cette suite sortira comme le premier sur PC et Xbox One.