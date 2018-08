Ubisoft est bien entendu présent à la GamesCom et en profite pour nous offrir un peu plus d'avec deux trailers, à raison d'un par personnage jouable (Alexios et Kassandra on rappelle) ainsi que quelques visuels qui, comme très souvent, sont pour la plupart des renders.Ce nouvel épisode, deuxième d'une trilogie préquelle (selon les rumeurs), sortira le 5 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.