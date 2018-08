Ace Combat 7 : trailer et date de sortie

Janvier 2019 sera (comme cette année d'ailleurs) sous la bannière du Japon puisqu'en complément de(29 janvier) et(25 janvier), c'est maintenantqui vient rejoindre la danse en signant pour le 18 janvier, du moins sur PlayStation 4 et Xbox One puisque les joueurs PC devront eux patienter jusqu'au 1er février.Un nouveau trailer et quelques visuels accompagnent l'annonce, mais pas un mot supplémentaire sur la VR (qui aura sa campagne dédiée sur PS4).