The Dark Pictures : Supermassive quitte Sony pour s'associer à Bandai Namco

Il semblerait que les relations entre Sony et Supermassive se soient un peu détériorées (fut une étron, on le rappelle) et c'est donc vers Bandai Namco que le studio se tourne pour annoncer son nouveau projet, qui du coup sortira sur PC/PS4/One, et ce pour courant 2019.Et pour être plus précis, il ne s'agit pas d'un unique projet mais d'un ensemble, regroupé sous la bannière, avec donc plusieurs jeux totalement indépendant scénaristiquement, tous à la sauce « narration x slasher ».Le premier,se présente à nous avec un premier trailer et mettra en scène quatre jeunes, rejoignant le capitaine d'un bateau pour tenter une aventure peu commode : localiser et fouiller une épave de la seconde guerre mondiale. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu et comme dans, on jouera chacun des cinq protagonistes, et tout le monde pourra mourir en fonction de vos choix (ou survivre évidemment).