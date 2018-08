Twin Mirror revient s'illustrer un peu

Aprèshier, Dontnod est rapidement revenu suravec un simple teaser peu éloquent, mais la marge de communication est plus large puisque le titre n'arrivera qu'en 2019, en partenariat avec Bandai Namco.Trip narratif et psychologique où « Votre esprit est le seul endroit où vous trouverez la vérité », ce nouveau projet sera découpé en trois épisodes et mettra en scène une enquête où est directement impliqué votre personnage : de retour dans sa ville natale et actuellement en dépression, l'homme se réveil un beau matin dans sa chambre d'hôtel à coté d'une chemise couverte de sang.