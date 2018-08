Battlefield V : la bêta ouverte dans 2 semaines

On sera très occupé en septembre vu le planning mais Electronic Arts et DICE tenteront d'attirer les réticents avec la bêta ouverte dequi ouvrira ses portes le 6 septembre, et même deux jours avant pour ceux l'ayant réservé ou qui sont abonnés aux services EA/Origin Access.Contenu de la bêta :- Map Rotterdam (Conquête)- Map Fjord Arctique (Conquête et Grandes Opérations)On ajoute à cela un trailer PC et plus précisément dédié aux nouvelles cartes Nvidia GeForce RTX, proposant une gestion du ray tracing en temps réel.Le titre complet sortira quant à lui à la mi-octobre.