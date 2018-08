La date de Monster Boy and the Cursed Kingdom

On était au courant pour la Switch depuis le Nindies d'hier, mais c'est finalement sur toutes les consoles que débarquera simultanément(le 6 novembre), incluant donc la PS4 et la One. Et si l'on précise « consoles », c'est tout simplement parce que la version PC sera la seule à devoir patienter jusqu'au premier trimestre 2019.Suite spirituelle avouée de, le titre disposera en outre d'une version boîte (uniquement sur PS4 et Switch) avec un manuel de 24 pages et deux planches d'autocollants.