A ceux qui craignaient que l'absence de phases « métro » dansaurait d'éventuelles conséquences sur l'ambiance propre à la licence, voilà un nouveau petit trailer qui est là pour rassurer et prouver qu'un certain degré de flippe sera toujours au rapport pour ce troisième épisode plus ouvert, et surtout bien plus ambitieux.Jouable à la GamesCom et présent lors de l'Inside Xbox de ce mardi après-midi, le titre sortira dans les bacs le 22 février 2019.