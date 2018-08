Just Cause 4 : nouvel aperçu (avec des tornades)

Petit détour du coté dequi au travers de ce nouvel aperçu nous montre quelques possibilités de gameplay supplémentaires pour faire mumuse (et accessoirement accomplir ses missions de manière originale).Le plus important arrive dans la deuxième partie de la vidéo, avec les fameuses tornades qui ajouteront encore plus de folie à cette licence qui, on le souhaite, arrivera cette fois à assurer sur le plan du frame-rate.A vérifier le 4 décembre prochain sur PC, PS4 & One.