Bloodstained encore reporté (et annulé sur Vita)

Décidément, dès qu'un Kickstarter concerne une équipe japonaise, il faut apprendre à ne pas tenir compte de la date annoncée. Et on ne parle pas deici mais de, le bébé du créateur de Castlevania qui nous était promis pour l'été 2017, puis début 2018, puis fin 2018... et bon, on nous annonce maintenant 2019, pour apparemment prendre en compte les retours de la démo fournie aux backers.Ah et en passant : la version Vita est annulée (si vous avez backé pour l'avoir, vous pouvez changer de support).