Super Neptunia RPG attendra 2019

Un temps prévu pour les fêtes de fin d'année,attendra finalement le printemps 2019 pour arriver en Europe (et aux USA), aussi bien sur PlayStation 4 que sur Nintendo Switch. On pouvait avoir espoir sur quelques améliorations par rapport aux builds entraperçus (notamment du coté de l'animation) mais malheureusement, le maintien du lancement japonais pour le 27 septembre laisse davantage entendre une histoire de stratégie et de traduction (US) plutôt qu'un rab de travail sur la technique.Tiré d'une licence japonais (Compile Hearts) mais cette fois produit au Canada, le titre se présente comme une sorte de Valkyrie Profiles avec des déplacements 2D, et des combats où chaque bouton sera dédié à l'un des combattants.