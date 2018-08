Tekken 7 : date de départ pour le Season Pass 2, avec Anna Williams et Lei Wulong

Bandai Namco annonce que c'est le 6 septembre que sera lancé le Season Pass 2 de(25,99€) qui proposera six personnages au total dont deux lancés à la même date : Anna Williams et Lei Wulong (*), avec pour chacun un nouveau trailer à découvrir ci-dessous.Pour les quatre autres personnages du Pass, trois sont encore tenus secrets, tandis que le dernier sera la surprise Negan tiré de la série TV The Walking Dead.Le tout sera accompagné à la même date d'une nouvelle MAJ pour tous, proposant des fonctions de « combos simples » et « assistances », des changements dans les classements en ligne ainsi que divers points d'équilibrage.(*) Notez que chaque personnage peut-être acheté à l'unité, pour 4,99€.