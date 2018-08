Pokémon Let's Go : deux autres Méga-Evolutions

Et une petite vidéo de plus pour, cette fois pour augmenter le nombre de Méga-Évolution : après les trois du starter, voici maintenant celles de Kangourex et Leviator, chacune déjà apparue dans les épisodes X & Y.Lancement toujours prévu pour le 16 novembre prochain sur Switch.