Far Cry 5 : teaser et date du dernier DLC

Ubisoft nous annonce que c'est ce 28 août que le suivi du Season Pass deprendra fin avec la sortie du troisième et dernier DLC,, rapidement présenté ici en vidéo.Donc après le Vietnam et Mars, ce seront donc les zombies qui seront à l'honneur de ce nouveau chapitre qui sera découpé en sept mini-scénarios apparemment bien bourrins. Et comme à chaque fois, cela sera l'occasion d'ajouter de nouveaux assets pour l'éditeur de niveaux/missions.