Deep Silver prend la main d'Outward

Après quatre ans de développement chez les canadiens de Nine Dots, le projetsaute dans le train Deep Silver pour l'accompagner jusqu'au bout du chemin, fixé le 12 février 2019 (39,99€). Un partenariat qui a de l'importance puisque cela permettra non seulement des versions PS4 & One en plus du PC, en sortie simultanée, mais également une traduction dans les différentes langues dont le français, ainsi que du doublage.Le communiqué du studio ne ment pas sur ses intentions en expliquant avoir été obligé de revoir certains de ses objectifs à la baisse concernant le contenu et le nombre de territoire, ce qui n'empêchera pas une durée de vie située entre 20 et 40h de jeu selon vos habitudes à fouiner dans ce type de jeu de survie en monde ouvert qui imposera une gestion de la faim, la soif, le froid, le sommeil ou encore les maladies.S'il sera parfaitement possible d'y jouer en solo, du multi sera au programme en ligne, et même en local avec un écran splitté à l'ancienne.