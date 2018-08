Divinity Original Sin II prépare sa sortie en vidéo

Dans moins de deux semaines sortira enfindu coté des consoleux (PS4 & One en l'occurrence), qui pourront donc découvrir dès ce 31 août le nouveau bijou de Larian Studios qui se charge ici de nous présenter ses arguments, uniquement en anglais même si la version finale aura bien évidemment les textes FR.Et pour ceux qui n'ont pas le courage de regarder tout cela, on vous résume les choses encore plus simplement : c'est plus beau, c'est plus long, c'est plus riche, les héros peuvent avoir une personnalité et une histoire (sauf si vous faîtes du custom), ajout d'un système de race, davantage de possibilité dans les interactions aussi bien pour les quêtes que les combats, mode coop toujours dispo à deux en écran splitté avec possibilité de se séparer et même jusqu'à quatre en ligne…Et si vous êtes trop impatients, vous pouvez toujours avoir droit aux trois premières heures gratuitement sur Xbox One via le programme Game Preview, ou accéder à la totalité de l'Acte 1 sur PS4 (mais il faut précommander le jeu en dématérialisé pour cela). Dans les deux cas, le transfert de sauvegarde sera évidemment au programme.