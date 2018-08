Little Dragons Café trouve sa date européenne

Annoncé en février dernier,amorce sa toute dernière ligne droit en accueillant sa date de sortie européenne : le 21 septembre sur PS4 et Switch, soit tout de même un bon mois après le Japon et les USA (respectivement ce 24 et 30 août).Derrière un rendu assez minimaliste se cache tout simplement le nouveau projet de Yasuhiro Wada, l'homme derrière la franchise(devenueentre temps), où l'on incarnera un garçon ou une fille – accessoirement frère et sœur – devant passer leurs temps entre gestion du café, culture et expéditions, tout en devant élever un petit dragon, ce dernier incarnant la solution au futur réveil de leur mère, plongée dans un mystérieux sommeil.