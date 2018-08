Warriors Orochi 4 montre ses cinq dieux

Koei Tecmo a tenu à rappeler que dans son futur, dont le casting est avant tout fait de personnages connus, on y trouvera quand même quelques inédits et plus particulièrement cinq dieux qui viendront déchaîner leurs pouvoirs, tous jouables : Zeus, Persée, Ares, Athena et Odin.Une vidéo illustre tout cela et l'éditeur note que si vous précommandez le jeu en dématérialisé sur Xbox One et Switch, vous aurez droit à quelques costumes alternatifs ainsi que deux montures : une licorne et un pégase. Sur PS4, c'est la même chose sauf pour la licorne (allez savoir pourquoi) remplacée par un thème dynamique.Sortie prévue le 16 octobre.