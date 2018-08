Generation Zero : premier trailer de gameplay

Tout en peaufinant son travail suret(deux jeux solo on rappelle), Avalanche justifie son recrutement récent sur des postes multi avec, annoncé à l'E3 dernier et qui se livre un peu plus aujourd'hui au travers d'un premier trailer de gameplay.Dans les grandes lignes, on semble avoir affaire à un mélange entre de la survie et du, notamment dans ce dernier cas pour la présence de tout un tas de créatures mécaniques que l'on pourra dégommer si possible avec exploitation de pièges. On rappelle d'ailleurs qu'en cas de fuite de votre opposant (ou de vous-même), la créature continuera d'exister dans le monde et pourra être retrouvé même bien plus tard, dans l'état où vous l'avez laissé.La différence viendra justement du fait que le jeu pourra être joué en multijoueur jusqu'à quatre (mais aussi seul si vous le souhaitez), et reste à attendre la GamesCom de la semaine prochaine pour en savoir davantage.La sortie attendra elle 2019 sur PC, PS4 & One.