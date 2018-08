Shenmue I et II parle combats et mini-jeux

SEGA commence à achever doucement la communication autour de sonavec ce troisième carnet de développeur qui va revenir sur le système de combat, les QTE (une révolution à l'époque) et les mini-jeux, incluant la salle d'arcade pour pouvoir notamment jouer à Space Harrier et Han-On.Disposant pour la première fois d'une VOSTFR (toujours bon à rappeler), le titre sortira la semaine prochaine sur PC/PS4/One, et plus précisément le 21 août.