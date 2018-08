Hitman 2 : le trailer GamesCom [UP]

A l'occasion de la proche GamesCom (la semaine prochaine), IO Interactive et son nouveau copain Warner Bros diffusent un nouveau trailer du sobrement nomméà venir le 13 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Rappelons que contrairement au précédent, aucun format épisode en vue puisque les six environnements seront lâchés dès le départ, mais qu'on aura tout de même droit à un suivi fait de nouveaux contrats, tous gratuits.- Le trailer FR.