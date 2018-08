Metro Exodus : nouvelle édition + bonus de préco

L'éditeur Deep Silver annonce quedisposera d'une édition limitée « Aurora », qui comme son nom l'indique sera disponible en nombre réduit (mais disons suffisant pour au moins le Day One) avec à l'intérieur :- Le jeu et son steelbook- Un artbook de 32 pages- Le Season PassOn ajoute à cela la présence d'une édition GOLD en dématérialisé incluant également le Season Pass sans qu'on en connaisse encore le contenu, et en rappelant tout de même que les développeurs ont également promis des mises à jour gratuites pour tous.Enfin, précommanderquelle que soit son édition, en dématérialisé comme en physique, vous fera repartir avec les bonus suivants en fonction du support (et on sent déjà le partenariat coté Microsoft) :Xbox One :gratuitPlayStation 4 : un thème dynamiquePC/Steam : artbook digital et l'OST du jeusortira le 22 février 2019.