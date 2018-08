De faibles précommandes pour Battlefield V

Hier, nous apprenions avec surprise le départ de Patrick Söderlund d'Electronic Arts, pourtant sur une pente ascendante dans l'organigramme (devenu numéro 3 de l'entreprise) en plus d'être parvenu sur la dernière année fiscale à se faire un salaire encore plus élevé que le PDG grâce aux primes à la performance, soit 46,3 millions de dollars.Aucune explication n'a pour l'heure été donnée mais on ne peut dire que l'entreprise a réussi à retrouver une grande image depuis les déboires de l'affaire(obligeant les dirigeants à rassurer à chaque présentation d'un nouveau jeu), la fermeture de Visceral, une conférence E3 affligeante…Et c'est maintenant Sarah E. Needleman, reporter du Wall Street Journal, qui vient en rajouter une couche en déclarant que selon les analystes de Cowen Ind. (qui ont évidemment leurs bonnes sources), les précommandes deseraient plus faibles que prévu, renversées par celles des deux morceaux qui vont le prendre en sandwich en octobre prochain :etUn gros risque pour EA comme pour DICE, qui pourront néanmoins sauver les meubles sur PC, plate-forme importante pour le franchise, surtout avec le nouveau service Origin Access Premier.Et tiens, vu que c'est le sujet, sachez que le nouveau trailer desera dévoilé demain comme l'indique ce teaser :