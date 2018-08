Strange Brigade : le trailer Overview

Ayant la bonne idée d'anticiper chaque monstre de fin d'année,arrivera dans les bacs dans moins de deux semaines, et plus précisément le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Pondu par la team Sniper Elite, le titre se présentera comme un jeu essentiellement coopération au travers d'une campagne bien bourrine (mais incluant apparemment quelques micro-énigmes) accompagnée de modes Horde et Score Attack pour les compétiteurs. Tout cela est à découvrir dans le trailer Overview diffusé ci-dessous.