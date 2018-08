Trop tard ou non, Onrush a enfin du classé

On ignore s'il reste du monde sur, dont le flop a causé une restructuration importante du studio Evolution (avec de nombreux licenciements), mais les employés restants ont tenu à aller jusqu'au bout de leurs ambitions en mettant enfin en ligne l'un des grands absents du lancement : le mode classé.Durant deux semaines, donc jusqu'au 27 août, se tient donc la pré-saison qui permettra d'obtenir un rang (Bronze, Argent, Or, Platine), eux-mêmes découpé en quatre sous-rang (Valet, Reine, Roi, As). A la date indiquée ouvrira ensuite la première saison officielle qui durera huit semaines avec tout un tas de bonus à débloquer, dont de nouvelles carrosseries et tenues pour vos avatars.Pas sûr que cela sauvera le titre de la noyade mais si vous l'avez encore en stock, vous pouvez toujours tenter d'aller briller sur le terrain.