Warriors Orochi 4 s'offre Ares et Odin

S'autorisant quelques folies pour aller un peu plus loin que le simple cross-over Dynasty/Samurai,accueillera comme on le sait quelques représentants de diverses mythologies et après Zeus et Athéna, voici la confirmation au casting de Ares (équipé de ses espèces de gants dragons) ainsi que Odin, qui a visiblement perdu quelques kilos de muscles dans son voyage entre l'occident et le Japon.Prévu le 27 septembre sur l'archipel, ce nouvel épisode arrivera chez nous le 19 octobre sur tous les supports du moment (PC, PS4, One et Switch).